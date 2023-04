Roma: Gualtieri gioca col cellulare in Aula ma il video spunta due mesi dopo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è qui che entra in gioco l’aspetto politico che si cela dietro lo scalpore suscitato da un filmato tanto breve quanto innocente per un momento di leggerezza del primo cittadino. L'elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Pd, con il sindaco che ha supportato la candidatura di Stefano Bonaccini, ha rimescolato gli equilibri in Campidoglio. Soltanto alcune settimane fa si vociferava di un imminente rimpasto di giunta, ma poi la pratica sembra esser stata rinviata ai giorni successivi al congresso locale del Pd che dovrà portare alla rielezione delle segreterie regionale e romana. Indiscrezione di queste ore vuole che i tempi per l'appuntamento congressuale possano essere anticipati e il Pd locale punti a chiudere la partita entro la fine di giugno. Così il video, pubblicato oggi, sembra più un campanello d’allarme che un divertimento. Ma il sindaco l’ha presa con ironia. “È un breve filmato. Voglio chiarire: era tresette e non era scopa”, ha detto. “Era stata una giornata intensa, al mattino avevo fatto un sopralluogo con Salvini ai cantieri della metropolitana. Poi ho ascoltato due lunghissimi interventi di Raggi e di Di Stefano. Delle tre cose la più piacevole è stata quella con Salvini – ha scherzato –. Mi dovevo un attimo rilassare”. A chi gli chiedeva se ci saranno accertamenti su chi ha divulgato la foto e se temesse un fuoco amico nella maggioranza, Gualtieri ha risposto: “Ma non mi interessa, non mi sembra una cosa così importante, non ho dato particolare importanza a questo episodio”. E così le congetture e i dubbi, seppur legittimi, sembrano destinati a rimanere tali. O forse a sciogliersi, in un rimpasto di giunta, sotto il sole d'agosto. (Rer)