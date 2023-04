Autonomia: Calderoli, farò di tutto per scrivere i Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farò di tutto per scrivere i Lep. Lo ha dichiarato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in occasione dell'evento "OpenThink! Il pensiero sull'Autonomia" a Vicenza, dove ha partecipato assieme al presidente della Regione, Luca Zaia. "Perché è vero che devo avere una garanzia nel momento in cui do una funzione al Veneto, piuttosto che alla Lombardia di avere quel minimo garantito che devo essere certo che quella regione deve erogare, ma quel tipo di livello minimo voglio che venga garantito anche dallo Stato, perché fino ad oggi non è così. Cosa preoccupa di più? L'operazione di trasparenza rispetto alla spesa che oggi viene fatta", ha poi concluso. (Rev)