Def: M5s a Fd’I, su sanità siete Fratelli di tagli (2)

- "L'onorevole Lucaselli, che si fregia del titolo di capogruppo della commissione Bilancio, sostiene che sia sufficiente guardare i numeri in valori assoluti, come se non esistessero l'inflazione e l'aumento dei costi. Per questo motivo – aggiungono gli esponenti M5s – si utilizza il parametro della spesa sanitaria in rapporto al Pil, e non il rapporto deficit/Pil come erroneamente detto da Lucaselli, per fare una valutazione. Senza considerare il taglio netto di tre miliardi, quelli sì in valori assoluti, tra il 2023 e il 2024, è sufficiente scorrere la casella del rapporto in percentuale al Pil nella tabella del Def, per trovare un continuo calo delle risorse destinate alla sanità”. (Rin)