Bankitalia: Visco su economia globale, multilateralismo paga ma rimangono frizioni e difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di crescita economica globale quest’anno sono ai minimi dal 1990, e le aspettative di medio periodo si sono ridimensionate. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante una conferenza stampa organizzata nell’ultima giornata delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Serve un maggiore coordinamento sul piano internazionale: il multilateralismo paga, ma ci sono comunque frizioni e difficoltà che in alcuni casi dipendono da fattori contingenti e gravissimi, coma la guerra in Ucraina”, ha detto. (Was)