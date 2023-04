Diritti: Battisti (Pd), Baldassarre eviti classifiche e spieghi lavoro che intende fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver letto il post della nuova assessora alle pari opportunità della Regione Lazio Simona Baldassare, nel quale sostiene che a difendere le donne è solo il centrodestra, direi non buona la prima. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio. "La richiesta di confronto che 100 femministe hanno rivolto alla segretaria Schlein in merito alla pratica dell'utero in affitto - aggiunge - è assolutamente legittima. Il centrodestra, che difende donne e diritti, è lo stesso che ha esultato con cori da stadio dopo la bocciatura del Ddl Zan? Quello che stabilisce quali sono i bambini degni di tutela e quali no? Quello che si dice contrario al matrimonio ugualitario perché "contro natura"? Quello che in Regione Lazio, nel programma della nuova Giunta, non ha previsto provvedimenti e proposte adeguate in termini di pari opportunità e tutela dei diritti?. È auspicabile che l'assessora - prosegue - eviti di impegnarsi in classifiche di femminismo e si occupi di informare i cittadini su cosa intende fare per la nostra Regione su queste tematiche. Come detto - conclude - con le premesse evidenziate dal suo programma c'è da essere preoccupati".(Com)