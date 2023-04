Valle d’Aosta: Usif, profondo cordoglio per collega scomparso per valanga Val di Rhemes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ritrovata questa mattina la salma del collega e amico Elia Meta, appuntato in servizio presso la Stazione di soccorso alpino di Entrevès. Ieri, nel primo pomeriggio, era stato dato per disperso insieme ad altre due persone a causa di una valanga che li ha sorpresi durante un'attività addestrativa per diventare guide alpine, in Val di Rhemes nella zona del Gran Paradiso. “A seguito di questo ennesimo lutto che colpisce in modo profondo la Guardia di Finanza valdostana e soprattutto i militari Sagf, tutti noi esprimiamo alla famiglia sentimenti di profondo cordoglio per la grave perdita”. Lo comunicano, in una nota, Vincenzo Piscozzo, segretario nazionale dell'Unione sindacale italiana finanzieri, e Fabio Zucco, segretario regionale Valle d'Aosta. “Nato 37 anni fa – aggiungono – a Ravenna, da un decennio era in servizio come soccorritore nella nostra regione. Militare esemplare, svolgeva il suo ruolo in modo professionale ed impeccabile, così come dimostra la sua volontà di diventare guida alpina. Professionalità che avrebbe accresciuto non solo le sue conoscenze e capacità personali, ma anche le sue competenze che avrebbe riversato allo specifico comparto Sagf”. “L'amico e collega lascia una moglie ed un bimbo di 5 anni. Ciao Elia, che la terra ti sia lieve", conclude la nota. (Rin)