Brasile: incendio in centro accoglienza infantile a Recife, morti tre bambini e un adulto

- È di quattro morti e almeno 15 feriti il bilancio di un incendio divampato all'interno di un centro di accoglienza infantile nella capitale dello stato brasiliano di Pernambuco, Recife. Tre vittime sono bambini. Il rogo nell'Istituto di Carità Lar Paulo de Tarso è iniziato poco prima dell'alba di oggi. Lar Paulo de Tarso si prende cura di bambini e adolescenti in situazioni di rischio sociale. I minori vengono indirizzati all'istituto dal consiglio tutelare o dal tribunale per i minorenni e rimangono in accoglienza fino a quando non possono rientrare nella famiglia di origine o ricongiungersi ad una nuova famiglia, nei casi di affidamento, tutela o adozione. (Brb)