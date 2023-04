Ue: Visco su tassi interesse, incertezza impedisce di identificare una traiettoria precisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere gli obiettivi di stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria occorre essere chiari e trasparenti, dimostrando che ci troviamo in presenza di un livello di incertezza tale da impedire valutazioni quantitative definitive. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante una conferenza stampa organizzata nell’ultima giornata delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Al momento siamo in presenza di una mancanza di adesione ad una decisione comune, proprio a causa di questa incertezza che non ci permette di identificare una traiettoria precisa relativamente ai nostri interventi sui tassi di interesse nei prossimi mesi: bisogna guardare i dati man mano che arrivano, e decidere di conseguenza”, ha spiegato, sottolineando la necessità di “non dire solo quello che bisogna fare, ma fare anche analisi a sostegno di queste tesi”. I mercati, ha aggiunto, sono “in grado di capire benissimo come ragioniamo: non è lo slogan che vince, ma l’analisi”. (Was)