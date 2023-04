Brasile-Cina: Lula e Xi concordano su costruzione piano di pace condiviso per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Cina concordano sulla costruzione di un piano condiviso per cercare una soluzione di pace al conflitto in corso tra Ucraina e Russia. E' quanto emerge dalla dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell'incontro bilaterale tenuto oggi a Pechino tra i presidenti Xi Jinping e Luiz Inacio Lula da Silva, alla fine della visita di stato del capo dello stato brasiliano. " Le parti affermano che il dialogo e il negoziato sono l'unica via praticabile per uscire dalla crisi in Ucraina e che tutti gli sforzi volti a una soluzione pacifica della crisi dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti. Il Brasile ha accolto positivamente la proposta cinese che offre riflessioni utili alla ricerca di una via d'uscita pacifica dalla crisi. La Cina ha accolto con favore gli sforzi del Brasile verso la pace. Le parti hanno invitato più paesi a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una soluzione politica alla crisi in Ucraina", si legge nella nota. Alla vigilia della visita, i media brasiliani avevano in più occasioni rilanciato l'intenzione del governo brasiliano di costituire con Pechino un asse utile a favorire una soluzione per il conflitto. Ipotesi che però non ha trovato ulteriori conferme nella nota congiunta.(Brb)