Pa: Zangrillo, pubblico e privato hanno traiettorie sempre più convergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura d'impresa e pubblica amministrazione rappresentano un connubio che, ad un osservatore superficiale, potrebbe apparire di difficile realizzazione, al contrario, percorrono traiettorie sempre più spesso convergenti. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo durante la lectio magistralis che si è svolta oggi alla School of management di Torino. "Nel nuovo assetto giuridico, al tradizionale binomio Stato-cittadino si affianca un sistema di rapporti complesso, più ricco di soggetti e meno fondato sulla più comune e tradizionale dicotomia tra pubblico e privato in cui la linea di demarcazione diviene progressivamente meno netta e l'agire pubblico, fatti salvi i principi cardine che lo caratterizzano, diventa sempre più simile a quello privato. Non a caso la Costituzione nell'articolo 118, ultimo comma, prevede il nuovo paradigma di amministrazione condivisa in cui i rapporti tra pubblico e privato non sono conflittuali ma collaborativi", ha concluso Zangrillo. (Rpi)