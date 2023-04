(Rpt) Campidoglio: assessora Sociale, rafforziamo i servizi in un'ottica multiprofessionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione corretta dalla fonte) "Nel piano assunzioni, approvato oggi dalla Giunta Capitolina abbiamo per la prima volta previsto di finanziare attraverso i fondi povertà oltre ad ulteriori 214 assistenti sociali e altre figure amministrative anche 30 psicologi e 30 funzionari dei servizi educativi. Lo dichiara l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari. "La novità è maturata dalla ferma convinzione che bisogna rafforzare i servizi sociali anche in un'ottica multiprofessionale. Ringrazio l'assessore Andrea Catarci per il lavoro svolto e la collaborazione", conclude(Com)