Roma: Battaglia-Melito (Pd), si faccia luce su riprese non autorizzate in Aula Giulio Cesare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'ironia delle opposizioni sul video diffuso nelle ultime ore da un quotidiano web è ingiusta e fuori luogo. Lega e Fratelli d'Italia utilizzano il gossip che alcuni giornali usano fare piuttosto che concentrarsi sui contenuti dei provvedimenti che ogni settimana sono in Aula per la città, a partire proprio dalla delibera per Multiservizi in Assemblea quel giorno. Così in una nota i consiglieri Pd Erica Battaglia e Antonella Melito. "A chi non è capitato di aprire un'applicazione per distrarsi qualche minuto durante il lavoro? L'ipocrisia non appartiene a questa amministrazione e ad un sindaco che lavora pancia a terra ogni giorno per il bene di Roma. Piuttosto serietà istituzionale vorrebbe che chi è responsabile di fare riprese in Aula non autorizzate si palesasse senza paura, perché non solo è poco serio ma è assolutamente da condannare agli occhi della città. Il sindaco Gualtieri non sarà leso dall'accaduto ma continuerà a lavorare senza farsi intimidire, così come tutti noi dai banchi dell' Aula Giulio Cesare", concludono.(Com)