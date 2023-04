Veneto: Zaia, soddisfazione per nuovi investimenti annunciati da Electolux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo che accogliere "con grande soddisfazione la notizia dell'importante investimento annunciato per lo stabilimento di Susegana da Electrolux, un'azienda strategica per il nostro territorio e per la quale la Regione del Veneto si è spesa con tutte le sue energie" Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto in seguito all'annuncio da parte dell'azienda di un investimento da 110 milioni di euro per una terza linea produttiva che darà lavoro a cento operai. "Ci sono stati momenti davvero difficili in passato, e per questo la notizia di oggi ci conforta ancora di più", ha poi aggiunto. "Per il Veneto quello dell'Electrolux non è solo un presidio produttivo, ma rappresenta anche un presidio identitario e storico. Ci sono stati diversi incontri tra i vertici aziendali e la Regione nei mesi scorsi, e oggi alle preoccupazioni sul futuro e alle voci che giravano nelle scorse settimane su una possibile cessione degli stabilimenti, l'azienda ha risposto con i fatti, presentando questo nuovo investimento", ha poi concluso il presidente veneto. (Rev)