Roma: Gualtieri gioca col cellulare in Aula ma il video spunta due mesi dopo (2)

- Al di là dell'opportunità, o meno, di un momento di distrazione in Aula del sindaco, nel corso di una seduta durata molte ore, la domanda principale attorno a questa vicenda sembra però destinata a rimanere inevasa. A Palazzo Senatorio più che chi ha girato il video, ci si chiede chi abbia fatto girare il video inviandolo alla stampa. E perché ora e non subito dopo la registrazione? Nella maggioranza si ritiene che il filmato sia stato registrato e inviato alla stampa dalle opposizioni. Tra le opposizioni - al contrario - si pensa che si tratti di “fuoco amico” contro Gualtieri. Nel primo caso, a sostegno della congettura della maggioranza, c'è l'idea che le opposizioni fanno il loro lavoro e cercano quindi di scardinare l'equilibrio della maggioranza in ogni modo. Sull'altro fronte, invece, lo scenario è più variegato e sono diversi gli elementi che fanno ritenere che la diffusione del video possa essere il climax di tensioni interne al Partito democratico. Innanzitutto, a sostegno della versione delle opposizioni, c'è la data di pubblicazione: il filmato è venuto fuori oltre due mesi dopo la registrazione. E a seguito di numerose sedute in cui la maggioranza ha faticato a tenere il numero legale in Aula. I temi, su cui ci sono differenti visioni, sono molteplici ma il dibattito, secondo le indiscrezioni che circolano, è particolarmente acceso attorno allo stadio e al termovalorizzatore. Tant’è vero che qualche sera fa il sindaco ha riunito il Pd per dare un’accelerata al percorso della delibera sullo stadio nelle commissioni. L’atto deve ottenere il parere, non vincolante, di una serie di commissioni, diverse delle quali sono guidate da esponenti Pd di corrente opposta a quella del sindaco. (segue) (Rer)