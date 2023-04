Abruzzo: Giunta regionale, approvato protocollo per valorizzazione identità territoriali ed enogastronomiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dalla Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di oggi, lo schema di protocollo di intesa tra la regione Abruzzo e gli otto Gal abruzzesi per la valorizzazione dell'identità territoriale ed enogastronomica dell'Abruzzo per un'immagine coordinata per il sostegno alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze dei territori e le produzioni agricole e agroalimentari. Si tratta di attivare un'azione coordinata tra la regione Abruzzo e i Gal attraverso una cooperazione operativa istituzionalizzata, al fine di promuovere, in modo sinergico ed unitario, le eccellenze dei territori, in particolare di quelli rurali e delle aree interne, nonché le produzioni tipiche del territorio abruzzese. Il tutto attraverso la partecipazione a eventi e manifestazioni aventi rilevanza regionale, nazionale e internazionale, l'organizzazione di iniziative di divulgazione ad hoc e in altri eventuali interventi di diffusione e comunicazione allo scopo di promuovere i territori, le tipicità e le produzioni agroalimentari abruzzesi. (Gru)