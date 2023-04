Usa-Ue: Yellen incontra Gentiloni, focus su inflazione e stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha incontrato a Washington il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a margine dell’ultima giornata delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. Al colloquio, riferisce una nota, ha partecipato anche il commissario europeo per la stabilità finanziaria e l’unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness. L’incontro si è incentrato sui recenti sviluppi all’interno dei sistemi finanziari di Stati Uniti e Unione europea. Particolare attenzione è stata dedicata anche al pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso Usa la scorsa estate, alle conseguenze per l’Europa e al tema della tassazione internazionale, oltre al sostegno all’Ucraina. (Was)