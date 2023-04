Camera: 17 aprile audizioni di istituzioni, associazioni ed esperti su Ponte Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 17 aprile, presso l'Aula della commissione Trasporti della Camera, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, svolgono le seguenti audizioni: ore 11:15 Associazione nazionale comuni italiani (Anci); ore 11:30 Aurelio Angelini, docente di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso l'Università di Palermo e docente di Ambiente e Sviluppo sostenibile presso l'Università Iulm di Milano; ore 11:40 Giuseppe Fiammenghi, già direttore generale della Società Stretto di Messina; ore 11.50 Lega italiana protezione uccelli (Lipu); ore 12:00 Gianluca Maria Esposito, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università La Sapienza di Roma; ore 12:10 Francesco Napolitano, professore ordinario di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia presso l'Università La Sapienza di Roma; ore 12:20 Verdi Ambiente e Società; ore 12:30 Alberto Ziparo, professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica presso l'Università degli studi di Firenze; ore 12:40 Ferruccio Resta, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Milano. (segue) (Com)