Trasporti: sindacati, altissime adesioni a sciopero Trenitalia fino al 100 per cento

- Adesioni altissime, “in media dell'80 per cento tra equipaggi dei treni, addetti alle sale operative, impiegati e biglietterie con punte fino al 100 per cento in alcune officine della manutenzione". A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal sullo sciopero nazionale di otto ore, dalle 9 alle 17, di oggi di tutto il personale Trenitalia proclamato "per un adeguato piano di assunzioni, una migliore programmazione dei turni di lavoro e l'adozione di azioni mirate per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale". "La protesta che si è svolta nel rispetto della legge che regolamenta il diritto allo sciopero, pertanto, ha assicurato la circolazione di tutti i treni garantiti". "L'iniziativa di lotta – proseguono le organizzazioni sindacali – è mirata a migliorare le condizioni di lavoro e, conseguentemente, a elevare la qualità del servizio offerto alla clientela". "L'altissima adesione allo sciopero di oggi – concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal – dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la fondatezza della vertenza e richiede l'avvio di un confronto urgente". (Com)