Usa: Biden dopo arresto talpa, stiamo verificando validità dei documenti

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha elogiato le forze dell’ordine per avere “portato avanti e concluso rapidamente le indagini” sulla fuga di centinaia di documenti classificati del dipartimento della Difesa, contenenti informazioni sul conflitto in Ucraina e sulle attività di intelligence Usa nei confronti di Paesi alleati. In una nota, Biden ha detto che le autorità “stanno ancora verificando la validità di questi documenti: nel frattempo, in ogni caso, ho chiesto ai vertici di intelligence di prendere provvedimenti per tutelare la distribuzione e l’accesso a materiali di questo tipo”. (Was)