Imprese: Eni, depositate liste investitori istituzionali per rinnovo organi sociali

- Si informa che nella giornata di oggi sono state depositate le liste per il rinnovo degli organi sociali di Eni da parte di un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente dello 0,76 per cento circa del capitale di Eni Spa, in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il 10 maggio 2023, in unica convocazione. La lista dei candidati alla carica di Amministratore è così formata: Raphael Louis L. Vermeir, Carolyn Adele Dittmeier, Massimo Belcredi. La lista dei candidati alla carica di sindaco è così formata: Rosalba Casiraghi, Enrico Maria Bignami come sindaci effettivi, Giovanna Villa come sindaco supplente. Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance. La candidata Rosalba Casiraghi è proposta quale presidente del collegio sindacale, ai sensi di legge. (Rin)