Roma: Baglio (Pd), da Quarzo argomenti deboli, la sua sembra più ricerca di visibilità

- L'onorevole Quarzo in questi giorni è particolarmente nervoso. Lo si è visto ieri in aula sulla vicenda Ama in cui ha portato argomenti deboli e imprecisi, lo si vede oggi intento a commentare ironicamente uno scatto rubato in aula al sindaco Gualtieri. Così in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "La sua sembra più una ricerca di visibilità personale e isolata. Si torni a parlare di politica in Aula Giulio Cesare, quella bella e alta per la quale siamo stati chiamati dagli elettori. Non è questo modo di fare opposizione che, stando ai fatti, si traduce solo in gossip, chiacchiericcio e allusioni non degne dell'aula in cui siede. Non vorrei che alla fine l'onorevole Quarzo si sentisse come in quel film in cui rimane a gridare m'hanno rimasto solo", conclude Baglio.(Com)