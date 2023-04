Sanità: ad Alzano Lombardo il corso di infermieristica dell'Università di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inaugurazione, in questa location divenuta simbolo del loro eroismo durante la pandemia, deve ribadire la centralità degli infermieri per il nostro Paese". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto in collegamento all'inaugurazione della nuova sede del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Brescia, ad Alzano Lombardo. "Mi piace, però, ricordare - ha aggiunto Bertolaso - quanto evidenziato, nel corso di uno spettacolo teatrale a Bergamo, dagli stessi protagonisti, medici e infermieri dell'Ospedale Papa Giovanni XIII. In una delle parti che ho apprezzato di più, dicevano di non essere eroi ma persone normali, che hanno semplicemente fatto il proprio lavoro". "Gli infermieri - ha proseguito - hanno dovuto fronteggiare situazioni drammatiche, ben oltre le proprie responsabilità. Quanto accaduto in quei mesi ha evidenziato nuovamente l'importanza e la complessità del loro ruolo e le motivazioni che, oggi, spingono i giovani a intraprendere una professione troppo spesso 'bistrattata'". "Ho ribadito più volte - ha proseguito - quanto sia fondamentale supportare infermieri e medici a tutti i livelli, per consentir loro di lavorare nel migliore dei modi". "Regione Lombardia - ha concluso Bertolaso - accoglie con grande favore l'istituzione di questa nuova sede ad Alzano Lombardo, un esempio concreto di un sistema che lavora quotidianamente per migliorare l'offerta di salute ai nostri cittadini". (Com)