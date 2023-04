Def: 17 aprile audizioni di sindacati e organizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 17 aprile, le commissioni riunite V Bilancio Camera e 5ª Bilancio Senato, presso la sala Koch del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell'articolo 118 bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125 bis, comma 3, del Regolamento del Senato, svolge le seguenti audizioni, anche in videoconferenza, di rappresentanti di: ore 14:20, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal; ore 15:10, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani; ore 15:50, Confindustria; ore 16:10, Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti, Copagri; ore 16:40, Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confprofessioni; ore 17:10, Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Rete professioni tecniche. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)