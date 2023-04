Diabete: Zinzi (Lega), pazienti meritano risposte su dispositivi per glicemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo nostre le preoccupazioni degli oltre 400mila pazienti della Campania affetti da diabete, delle loro associazioni e delle famiglie che si prendono cura di loro quotidianamente. Sia in Regione che in Parlamento, con una interrogazione che ho presentato al ministero competente, abbiamo chiesto delucidazioni sui dispositivi attualmente utilizzati per il controllo della glicemia e prodotti dall'azienda che si è aggiudica la gara d'appalto indetta dalla Giunta De Luca. Dispositivi che, però, non darebbero garanzie assolute ai pazienti che, per il monitoraggio della glicemia, sono costretti a dover ricorrere a prodotti aggiuntivi. Oggi, gli stessi nostri dubbi sono stati espressi dalla Cisl. E' evidente che i pazienti campani meritano delle risposte e continueremo a batterci per difendere il diritto alla salute". Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. (Ren)