Def: Giorgetti, obiettivi annunciati a novembre sono stati realizzati puntualmente

- Gli incontri avuti dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con le agenzie internazionali di rating, nel quadro della sua visita a Washington per le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, hanno rappresentato l’occasione per presentare il Documento economia e finanza (Def) appena approvato e la traiettoria che ci aspettiamo per i conti pubblici italiani. Durante una conferenza stampa, il ministro ha affermato che “lo sforzo di questi mesi è stato ispirato dal principio della responsabilità per quanto riguarda la gestione dei conti pubblici: i numeri annunciati a novembre, che talvolta sono stati considerati anche ottimistici, sono stati puntualmente realizzati, con una crescita superiore alle aspettative e un miglioramento sul fronte degli obiettivi di finanza pubblica”, ha spiegato. (Was)