Pnrr: Giorgetti, è stato scritto prima della guerra, un aggiornamento è necessario

- La necessità di rivedere il Pnrr è stata discussa durante gli incontri avuti dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con le agenzie di rating internazionali, nel quadro della sua visita a Washington per le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. Durante una conferenza stampa, il ministro ha detto che gli incontri hanno rappresentato una occasione per “spiegare questo elemento di interesse, ponendo motivazioni di carattere oggettivo: il Pnrr è stato scritto prima della guerra in Ucraina e prima che l’inflazione salisse alle stelle, e mi sembra quindi che un aggiornamento sia dovuto”. (Was)