Credito: Visco, banche stanno meglio rispetto al passato, ma tecnologia ha accelerato le crisi

- Le banche sono in una condizione molto migliore rispetto alla crisi finanziaria globale del 2007-2008, grazie anche alle innovazioni regolamentari e tecnologiche. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante una conferenza stampa organizzata nell’ultima giornata delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “La tecnologia ha anche accelerato notevolmente le tempistiche delle crisi: occorre lavorare per raffreddare queste tendenze, e consentire la ricostituzione immediata della liquidità in presenza di problemi sul fronte degli intermediari finanziari”, ha detto, aggiungendo che quest’ultimo è un tema che riguarda non solo gli istituti di credito, ma tutto il comparto della finanza non bancaria che “finanzia per circa metà le esigenze che vengono dal settore reale”. (Was)