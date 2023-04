Usa: dipartimento Giustizia, ordine d'arresto per figli del "Chapo" e cittadini cinesi coinvolti in traffico fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Impegnata in una "vasta" azione di contrasto alla vendita e al commercio del fentanyl, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha formalizzato oggi accuse contro 28 membri del Cartello di Sinaloa, la potente organizzazione messicana dedita al narcotraffico. Tra questi - si legge in una dichiarazione congiunta del segretario alla Giustizia, Merrick Garland, e la direttrice dell'agenzia antidroga (Dea), Anne Milgram -, ci sono anche i figli di Joaquin "El Chapo" Guzman, il noto leader del Cartello, oggi in arresto negli Usa. Il provvedimento colpisce anche cittadini di nazionalità cinese e guatemalteca, accusati di aver fornito i precursori chimici usati per fabbricare il potente analgesico, ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone negli Usa. L'azione della procura - che mette nel mirino anche gestori di laboratorio, operatori finanziari e trafficanti di armi - si concentra come detto sui tre figli di Guzman: Ovidio Guzman Lopez, in arresto in Messico, Jesus Alfredo Guzman Salazar e Ivan Archivaldo Guzman Salazar, latitanti. (segue) (Was)