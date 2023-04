Usa: dipartimento Giustizia, ordine d'arresto per figli del "Chapo" e cittadini cinesi coinvolti in traffico fentanyl (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema che doveva essere inizialmente discusso solo da Messico e Usa, ma che è stato aperto anche al Canada, per dare maggiore respiro a un'azione di contrasto del traffico della sostanze, specie sulle rotte in arrivo dall'Asia, segnalavano fonti "di primo livello" citate dal quotidiano "Milenio" nei giorni scorsi. La riunione, che in origine si sarebbe dovuta tenere in un ministero, si è celebrata alla Casa Bianca proprio per la centralità che assume il tema nell'agenda politica regionale, aggiungeva la fonte. Al trilaterale hanno partecipato la ministra dell'Interno del Messico Rosa Icela Rodriguez e le consigliere per la Sicurezza nazionale di Stati Uniti e Canada, Elizabeth Sherwood Randall e Judy Thomas. (segue) (Was)