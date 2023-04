Usa: dipartimento Giustizia, ordine d'arresto per figli del "Chapo" e cittadini cinesi coinvolti in traffico fentanyl (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha risposto negando l’esistenza di un traffico illecito di fentanyl con il Messico e invitando gli Stati Uniti ad adottare misure concrete per rafforzare la regolamentazione dell’analgesico all’interno dei loro confini. Il governo cinese non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Messico circa il sequestro di una partita di fentanyl dalla Cina, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. “Washington deve affrontare i suoi problemi e adottare misure più sostanziali per rafforzare la regolamentazione all'interno dei propri confini e ridurre la domanda” di fentanyl, ha aggiunto Mao, definendo l’abuso di stupefacenti un problema “made in Usa”. (segue) (Was)