Usa: dipartimento Giustizia, ordine d'arresto per figli del "Chapo" e cittadini cinesi coinvolti in traffico fentanyl (9)

- Non è la prima volta che Pechino viene messa in relazione allo sviluppo accelerato del mercato degli oppioidi. A fine 2022 l'ambasciatore cinese a Washington, Qin Gang, negava ogni addebito denunciando le recenti sanzioni Usa come un ostacolo alla cooperazione in tema di sicurezza. "Incolpare la Cina non è un modo costruttivo per affrontare la crisi del fentanyl", ha detto Qin condannando l'elevata dipendenza dell'analgesico a base di oppio negli Stati Uniti. I media e "alcuni americani" hanno accusato la Cina di essere "il principale fornitore di fentanyl negli Stati Uniti" o di distribuire droghe come "rivalsa per (l'esito) delle guerre dell'oppio": si tratta di dichiarazioni "false e fuorvianti" che non portano ad una "risoluzione costruttiva" della crisi, secondo Qin, il quale avrebbe addirittura compiuto "sforzi personali" per facilitare il dialogo tra il Congresso e la Commissione nazionale cinese per il controllo dei narcotici. (segue) (Was)