Usa: dipartimento Giustizia, ordine d'arresto per figli del "Chapo" e cittadini cinesi coinvolti in traffico fentanyl (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti spunti riflessi nella replica firmata dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, alle accuse del senatore Usa, Lindsey Graham, il più preciso nel dare ai cartelli dei "latinos" le responsabilità sulla vendita di fentanyl negli Stati Uniti. "Il Messico non è il problema e il problema non si genera in Messico", ha detto Ebrard come "primo punto". In secondo luogo, ha aggiunto, "l'86,3 per cento delle persone in galera per traffico di fentanyl sono statunitensi e non migranti messicani". D'altro canto, ha aggiunto, la lotta contro questo reato è costata al Messico la vita di poco meno di 1.800 persone, le ultime legate all'arresto di Ovidio Guzman, figlio di Joaquim Lopera Guzman "El Chapo". Morti in gran parte date da armi statunitensi che hanno passato "illegalmente" la frontiera Sud. Le autorità messicane hanno sequestrato "milioni di dosi di fentanyl, destinate al nord" e senza questo intervento ci sarebbero state molte più morti, ha detto ancora Ebrard. (Was)