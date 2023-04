Economia: Giorgetti, Italia ha capacità di ripresa e adattamento impareggiabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia reale italiana ha una capacità impareggiabile per quanto riguarda la ripresa e l’adattamento di fronte alle sfide. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa organizzata nell’ultima giornata delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Credo moltissimo nello spirito imprenditoriale italiano, che va riattivato: se riusciamo a farlo, sarà semplice immaginare una crescita vigorosa in futuro”, ha detto, aggiungendo di non aver riscontrato “atteggiamenti di pregiudizio” nei confronti del nostro Paese durante gli incontri avuti a Washington. “Nei confronti dell’Italia c’è una grande attenzione: siamo noi che spesso sottostimiamo le nostre capacità”, ha concluso. (Was)