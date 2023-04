Fmi: Giorgetti, consenso non unanime su Ucraina ha impedito comunicato congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è stata al centro degli incontri del Fondo monetario internazionale (Fmi), del G7 e del G20 organizzati a Washington nel quadro delle riunioni primaverili del Fmi e della Banca mondiale, giunte oggi all’ultima giornata. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato in conferenza stampa che sullo sforzo della comunità internazionale a sostegno di Kiev non è stato possibile raggiungere un consenso “unanime”, e questo non ha permesso la presentazione di un comunicato finale congiunto. “Noi abbiamo ribadito la partecipazione e il sostegno dell’Italia all’assistenza nei confronti dell’Ucraina”, ha detto. (Was)