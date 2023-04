Roma: Gualtieri ironizza su video “era tresette, dopo Raggi e Di Stefano dovevo rilassarmi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ironizza sul video pubblicato dal sito web “Affari italiani” e in cui è sorpreso per pochi secondi mentre gioca a carte con un’applicazione sul cellulare durante i lavori dell’Assemblea capitolina. A margine di un evento al Santa Maria della Pietà Gualtieri ha spiegato: “È un breve filmato. Voglio chiarire: era tresette e non era scopa. Era stata una giornata intensa, al mattino avevo fatto un sopralluogo con Salvini ai cantieri della metropolitana. Poi ho ascoltato due lunghissimi interventi di Raggi e di Di Stefano. Delle tre cose la più piacevole è stata quella con Salvini – ha scherzato Gualtieri –. Mi dovevo un attimo rilassare”. A chi gli chiedeva se ci saranno accertamenti su chi ha divulgato la foto e se temesse un fuoco amico nella maggioranza, Gualtieri ha risposto: “Ma non mi interessa, non mi sembra una cosa così importante, non ho dato particolare importanza a questo episodio”.(Rer)