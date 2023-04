Balcani: inviato Usa Rubin, Serbia è una delle basi principali regionali per disinformazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è una delle basi principali della disinformazione russa nella regione balcanica. Lo ha affermato James Rubin, inviato speciale e coordinatore del Global engagement center del Dipartimento di Stato Usa, mentre era in visita in Macedonia del Nord. "Direi che lo spazio qui è seriamente avvelenato principalmente dalla disinformazione russa. La Serbia è una delle principali basi da cui provengono la disinformazione e la manipolazione relative alla regione, poiché lì operano ancora i media russi che sostengono il Cremlino", ha detto Rubin, sottolineando che tale influenza "si ripercuote anche sul dialogo Pristina-Belgrado". L'inviato speciale Usa si è quindi detto "sicuro" che ci siano persone al Cremlino le quali non vogliono allo stesso tempo che la Macedonia del Nord avanzi verso l'Unione europea. "Sono sicuro che c'è qualcuno che pensa a cosa fare per rendere il percorso verso l'Ue di Skopje un problema. E' positivo però che il governo macedone sia a conoscenza di questi problemi", ha sottolineato Rubin, ripreso dai media locali. A tal proposito lo stesso Rubin ha annunciato una maggiore cooperazione tra Washington e Skopje, principalmente a livello tecnico e di trasferimento dell'esperienza statunitense, "non solo nella lotta alla disinformazione e alle notizie false, ma anche nella scoperta delle fonti". (Seb)