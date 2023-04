Italia-Kosovo: Osmani incontra presidente provincia Cosenza e sindaci comuni arbereshe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha incontrato la presidente della provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, e i sindaci dei comuni arbereshe della Calabria. Lo ha riferito su Twitter la stessa Osmani, spiegando che il “grande incontro” è stata un’opportunità per approfondire la cooperazione economica, politica e culturale, nonché per continuare a promuovere la cultura e le tradizioni della comunità arbereshe calabrese. Ieri la presidente del Kosovo è stata ricevuta a Catanzaro dal presidente della regione, Roberto Occhiuto. “Continueremo a lavorare insieme per rafforzare i nostri legami storici e aiutare la comunità arbereshe a prosperare in Calabria”, ha scritto su Twitter Osmani dopo l’incontro.(Alt)