Serbia: Vucic, stanziamo altri milioni di euro per aiutare concittadini in Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che lo Stato stanzierà "altri milioni di euro per aiutare i serbi in Kosovo, in particolare i disoccupati e le famiglie con bambini". Il presidente serbo lo ha affermato dopo aver incontrato di nuovo oggi i rappresentanti dei serbi del Kosovo, secondo quanto riporta la stampa locale. Vucic ha precisato che lo Stato donerà "ogni anno 6,6 milioni di euro ai serbi in Kosovo per l'emancipazione economica e altri 5,6 milioni per i disoccupati" e ha aggiunto che Belgrado "finanzierà l'assunzione di 50 medici e 50 infermiere", annunciando nuovi investimenti anche nell'imprenditoria femminile. Vucic ha quindi ancora una volta ribadito che l'intenzione delle autorità di Pristina è quella di "non formare mai l'Associazione dei comuni serbi (Zso)" e che la maggior parte dei Paesi occidentali "non è interessata alla Zso o al popolo serbo", ma, ha aggiunto, "solo al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo". Il capo dello Stato serbo ha infine promesso che per il problema delle targhe automobilistiche nel nord del Kosovo il governo di Belgrado ha inviato ieri la sua proposta a Bruxelles, come pure che attuerà "misure reciproche come risposta significativa e seria all'uso della forza e repressione nei confronti dei cittadini serbi in Kosovo". (Seb)