Italia-Kosovo: l'11 maggio country presentation alla sede dell'Ice di Roma

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la "Country Presentation Kosovo". L'evento si terrà a Roma, presso Agenzia Ice (Via Liszt 21) l'11 maggio e vedrà una sessione istituzionale e presentazioni focalizzate sulle opportunità di investimento nel mercato kosovaro e collaborazione nei seguenti settori: legno e arredo; agroindustria e agroalimentare; Ict, digitalizzazione e automazione industriale. (Res)