Italia-Kosovo: Tajani riceve presidente Osmani, confermato impegno governo nei Balcani

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato alla presidente del Kosovo Vjosa Osmani l'impegno del governo nei Balcani. "Siamo in prima linea anche in Kosovo per garantire la sicurezza e la stabilità con missione della Nato Kfor", ha scritto Tajani su Twitter. "Vogliamo rafforzare presenza delle nostre aziende", ha aggiunto il ministro. "Il futuro dei Balcani Occidentali è l'Ue", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)