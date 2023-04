Yemen: Usa, bene l’avvio dello scambio di prigionieri tra governo e Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente lo scambio di 880 prigionieri avvenuto oggi tra il governo dello Yemen e i ribelli Houthi, frutto del recente accordo concluso in Svizzera. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. “Gli Stati Uniti sono orgogliosi di sostenere la mediazione guidata dalle Nazioni Unite, e continueranno a fare tutto il possibile per consolidare la tregua che ad oggi è in vigore da più di un anno”, ha detto. (Was)