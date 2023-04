Pa: Zangrillo, mito posto fisso lasciamolo a Checco Zalone, giovani cercano lavoro figo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mito del posto fisso sta per essere soppiantato dal mito del lavoro figo, nel senso che il oggi i giovani non cercano la stabilità, cercano un virtuoso equilibrio tra l'attività professionale e la loro vita privata. Lo ha affermato il ministro della Pa Paolo Zangrillo a margine della lectio alla School of management di Torino. "Non si accontentano di un posto fisso, vogliono avere un lavoro che sia ben retribuito, capace di valorizzarli, che dia loro delle opportunità di crescita e che sia capace di bilanciare l'aspetto professionale con quello della vita privata. Il mito del posto fisso lasciamolo a Checco Zalone", ha concluso. (Rpi)