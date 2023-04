Indo-Pacifico: accordo militare Usa-Filippine, per la Cina Manila “soffia sul fuoco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine stanno “soffiando sul fuoco” delle tensioni regionali espandendo l’accesso delle forze armate degli Stati Uniti alle loro basi militari. Lo ha dichiarato oggi l’ambasciatore cinese Huang Xilian nel corso di una conferenza a Manila. “I fatti – ha osservato il diplomatico – parlano più forte delle parole. Ovviamente, gli Usa vogliono approfittare dei nuovi siti militari per interferire nella situazione nello Stretto di Taiwan, per perseguire i propri obiettivi geopolitici e portare avanti la propria agenda anti-cinese a spese della pace e dello sviluppo delle Filippine e della regione”. Huang ha fatto riferimento all’estensione lo scorso febbraio dell’Accordo rafforzato di cooperazione sulla difesa (Edca), in base al quale la scorsa settimana il governo delle Filippine ha identificato la scorsa settimana quattro nuovi siti militari che potranno ospitare forze statunitensi a tempo indeterminato. (segue) (Fim)