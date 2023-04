Indo-Pacifico: accordo militare Usa-Filippine, per la Cina Manila “soffia sul fuoco” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la Cina ha protestato questa settimana contro la dichiarazione congiunta diramata dagli Usa e dalle Filippine al termine della riunione ministeriale nel formato “2+2” a Washington, nella quale si accusa Pechino di compiere alcune "manovre illegali" nel Mar Cinese Meridionale. La Cina è "seriamente preoccupata" per le accuse dei due Paesi, il cui documento distorce i fatti e getta discredito sulle legittime attività condotte da Pechino in materia di sicurezza marittima, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella conferenza stampa odierna. Le dichiarazioni del portavoce arrivano a seguito dell'incontro tenuto nel fine settimana dai segretari di Esteri e Difesa di Stati Uniti e Filippine. Le parti hanno concordato una tabella di marcia per la fornitura a Manila di "assistenza alla difesa", e per la modernizzazione del partenariato di sicurezza tra i due Paesi in risposta alle sfide poste dalla Cina. (segue) (Fim)