Migranti: Onu, Italia rispetti diritti umani, governo abbandoni misure dure

- "Qualsiasi nuova politica nell'ambito dello stato di emergenza deve essere conforme agli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani". E' l'appello lanciato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Volker Turk. "Il diritto alla vita e il divieto di respingimento non possono essere derogati, nemmeno in tali circostanze", spiega Turk sul sito dell'Agenzia Onu. L'Alto commissario ha quindi pregato il governo italiano ad "abbandonare la nuova e severa legge adottata all'inizio dell'anno che limita le operazioni civili di ricerca e soccorso e ad astenersi dal criminalizzare coloro che sono coinvolti nel fornire assistenza salva-vita". (Rin)