Viabilità: Aspi, chiuso per lavori lo svincolo di Poasco (Bg) la mattina di lunedì 17 aprile

- Aspi comunica tramite nota che per consentire lavori di riqualifica degli assorbitori d'urto, sulla Complanare di Poasco/Via Emilia (R28) sarà chiuso lo svincolo di Poasco, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 9 alle 12 di lunedì 17 aprile. In alternativa, a chi proviene dalla A51 Tangenziale est di Milano (da Brescia/Venezia), dalla A1 Milano Napoli (da Bologna) e dal Raccordo R05-Piazzale Corvetto (da Milano città), si consiglia di utilizzare lo svincolo di Paullo, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali. (Rem)