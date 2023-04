America del Nord: Usa e Messico uniscono gli sforzi per contrastare traffico di fentanyl e armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi si impegnano "a portare avanti gli sforzi congiunti per smantellare" tanto la filiera produttiva della sostanza, quanto l'azione - su entrambi i lati della frontiera - dei cartelli di Sinaloa, e di Jalisco nueva generacion. Al tempo stesso occorrerà procedere nelle azioni di contrasto al traffico di armi dal nord al sud del continente. Si tratta di una storica rivendicazione del Messico, divenuta il cuore di una denuncia che il governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha portato avanti presso tribunali Usa nei confronti dei produttori di armi, accusati di non fare tutto quanto in loro potere per impedire di rifornire le bande criminali messicane. Infine, Messico e Usa si impegnano a una campagna di sensibilizzazione per "istruire i cittadini, soprattutto i giovani, sui rischi delle droghe sintetiche". (segue) (Was)