America del Nord: Usa e Messico uniscono gli sforzi per contrastare traffico di fentanyl e armi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane però accesa la polemica con gli Usa. Lopez Obrador ha ricordato i principali dati che fanno del fentanyl il nuovo e più pericoloso prodotto del mercato internazionale degli stupefacenti. Nel 2021, negli Usa, sono morte 107.573 persone, un chilo della sostanza si stima possa essere di circa un milione di dosi, con un valore di mercato che ruota attorno ai 400 mila dollari. E nonostante in Messico il consumo sia molto basso, il governo rivendica l'aiuto fornito agli Usa nel contrasto al commercio. "Solo lo scorso anno abbiamo sequestrato sette tonnellate e distrutto 1.383 laboratori clandestini, nei quali si mescolava la sostanza con altre droghe. Ribadisco che nel nostro Paese non si produce fentanyl e che dalla nostra frontiera entra solo il 30 per cento di ciò che si consuma negli Usa". (segue) (Was)