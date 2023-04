Arabia Saudita: il viceministro degli Esteri accoglie capi della diplomazia regionali per l’incontro di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Waleed Abdulkarim Elkhereiji ha accolto, oggi, i ministri degli Esteri di diversi Paesi del Golfo, oltre che di Iraq ed Egitto, giunti nel Regno per partecipare all’incontro di Gedda. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri saudita sul proprio account Twitter, ad essere già arrivati nel Paese del Golfo sono i ministri degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, iracheno, Fuad Hussein, omanita, Sayyid Badr al Busaidi, kuwaitiano, Salem Abdullah al Jaber al Sabah e qatariota, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. L’incontro di oggi vede riuniti i capi della diplomazia dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), e di Egitto, Iraq e Giordania, per discutere, secondo quanto riferito da diversi media panarabi, del ritorno della Siria all’interno della Lega araba. A tal proposito, una fonte diplomatica ha riferito al quotidiano "Asharq al awsat" che, nonostante l’atmosfera “positiva” che caratterizza le consultazioni in corso in “diverse capitali arabe”, la decisione di reintegrare Damasco nella Lega araba “sta ancora maturando". Tuttavia, il numero di Paesi arabi che si oppongono al ritorno della Siria nell’organizzazione “diminuisce sempre di più”. Mohamed Ezz el Arab, del Centro Al Ahram per gli studi politici e strategici, ha affermato che l’incontro di oggi a Gedda sarà “spartiacque”, e, sebbene vi siano ancora alcuni Paesi riluttanti, vi sono grandi probabilità che la Siria partecipi al prossimo vertice della Lega araba, che sarà ospitato a maggio dall’Arabia Saudita. In effetti, nei giorni scorsi, la stessa città di Gedda era stata la destinazione di una visita del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, la prima dopo oltre dieci anni, in quella che ha rappresentato un’ulteriore tappa del processo di reintegro di Damasco nella Lega araba dopo l'espulsione a seguito dello scoppio della guerra civile nel 2011.(Res)