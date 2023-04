Pa: Zangrillo, retribuzioni troppo basse nel pubblico? Narrazione fuorviante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della retribuzione è una delle voci su cui lavorare per rendere attrattiva Pubblica amministrazione: innanzitutto dobbiamo combattere una narrazione fuorviante secondo cui la Pa non é competitiva dal punto di vista retributivo. Lo ha affermato il ministro della Pa Paolo Zangrillo a margine della lectio alla School of management di Torino. "Invito a vedere la retribuzione dei giovani laureati assunti negli studi professionali, confrontati con la Pa. Il vero problema è accompagnare la crescita retributiva delle persone come avviene nel settore privato, oggi parleremo del connubio tra privato e pubblico. Una delle chiavi è il merito. Dobbiamo rendere la Pa un’organizzazione capace di valorizzare il merito. I nostri giovani, quelli bravi e con talento, lasciano Italia perché hanno sensazione che questo paese non sia capace di valorizzarli. Per valorizzare le persone dobbiamo garantire loro un’organizzazione capace di dare loro formazione, e quindi fare in modo che le persone possano crescere dal punto di vista delle competenze, che si traduce in capacità, in saper fare e quindi nella possibilità di ambire all’ascensore sociale nell’organizzazione", ha concluso Zangrillo. (Rpi)